Происшествия 20.09.2023 в 10:47

В Улан-Удэ во дворе на лавочке зарезали мужчину

Сыщики быстро раскрыли преступление
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ во дворе на лавочке зарезали мужчину
Вечером 18 сентября на лавочке возле дома по улице Королева ударили ножом 70-летнего мужчину. Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти пенсионера не удалось – после госпитализации он скончался.

Сыщики приступили к расследованию и вскоре вышли на след убийцы, которой оказалась ранее судимая 43-летняя женщина. Её задержали. На допросе горожанка созналась в преступлении и рассказала об обстоятельствах учиненной расправы.

Как выяснилось, на лавочке обвиняемая вместе со своим знакомым распивала спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт, переросший в потасовку. В её ходе женщина ударила ножом в грудь пенсионера, после чего скрылась.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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