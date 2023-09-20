В Улан-Удэ во дворе на лавочке зарезали мужчину

Вечером 18 сентября на лавочке возле дома по улице Королева ударили ножом 70-летнего мужчину. Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти пенсионера не удалось – после госпитализации он скончался.Сыщики приступили к расследованию и вскоре вышли на след убийцы, которой оказалась ранее судимая 43-летняя женщина. Её задержали. На допросе горожанка созналась в преступлении и рассказала об обстоятельствах учиненной расправы.Как выяснилось, на лавочке обвиняемая вместе со своим знакомым распивала спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт, переросший в потасовку. В её ходе женщина ударила ножом в грудь пенсионера, после чего скрылась.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: Следственный комитет Бурятии