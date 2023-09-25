В Бурятии рецидивист жестоко избил и ограбил 94-летнюю пенсионерку

«Задержанный мужчина неоднократно судим за квартирные кражи и преступления против жизни и здоровья. Впервые он был осужден в 1990 году и в целом провел в исправительных учреждениях более 20 лет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Также он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хищение - 700 рублей из кошелька. Следствие продолжается», - сообщили в полиции.









В Кабанском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска полиции и росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 94-летнюю пенсионерку.Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 17 сентября в полицию Селенгинска позвонила соседка потерпевшей и сообщила, что бабушка с окровавленным лицом спустилась к ней в квартиру. Пожилая женщина утверждала, что её избил родственник. Он же, по её словам, похитил накопления в сумме 190 тысяч рублей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сельчанку с травмами лица и переломом рёбер госпитализировали.Позже она рассказала полицейским, что встретила злоумышленника еще несколько дней назад на даче. В мужчине, которого она застала в летнем домике, пенсионерка признала бывшего мужа своей внучки и пригласила его на чай в квартиру. А после ухода родственника обнаружила, что из кошелька на подлокотнике дивана пропали 700 рублей.Спустя несколько дней бабушка проснулась ночью от шума: в её квартире работал телевизор, а в кресле сидел недавний гость. Он стал требовать денег, но ошарашенная хозяйка ответила отказом и напомнила о прошлой краже.Тогда злоумышленник накинулся на пенсионерку и начал жестоко избивать её. Он бил пожилую женщину в голову и ногой в грудь, настаивая на выдаче сбережений. Затем мужчина принялся обыскивать дом и в шкафу с одеждой нашел желаемое – пакет с купюрами в общей сумме 190 тысяч рублей. Деньги он сложил в карман куртки, а затем, увидев, что жертва пытается убежать, настиг её на лестничной площадке в подъезде, схватил за волосы и завел в квартиру. От очередных побоев бабушка потеряла сознание, а очнувшись и еле поднявшись на ноги, спустилась к соседке.«Прибывшие полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В частности, они отработали версию потерпевшей о злоумышленнике – бывшем муже внучки. Однако причастность мужчины не подтвердилась. Стало ясно - бабушка обозналась. Дальнейшая работа сотрудников уголовного розыска принесла плоды: личность предполагаемого преступника установили. Ориентировка на розыск 49-летнего гражданина без определенного места жительства, недавно освободившегося из колонии, передали всем наружным нарядам. Днем 20 сентября сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого подозреваемого и доставили его в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.У злоумышленника изъяли часть похищенных денег – 115 тысяч рублей. Остальное он потратил на спиртное, продукты и другие покупки. В содеянном задержанный признался, изложив свою версию произошедшего. В частности, он рассказал, что бабушка, якобы, сама похвасталась имеющейся крупной суммой, накопленной для внука. И входную дверь ночью тоже открыла сама, начав разговор с грубостей.Фото и видео: МВД Бурятии