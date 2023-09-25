В Бурятии пенсионера задержали за убийство

Днем 23 сентября в одном из домов в поселке Селенгинск произошло убийство 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 72-летнего знакомого покойного. В ходе допроса пенсионер дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, днем 23 сентября после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его знакомым, проживавшим с ним в доме, произошла ссора. В её ходе пенсионер схватил нож и нанес им удар в грудь противнику. От полученной раны тот скончался на месте. Обвиняемый скрыться не пытался и сам сообщил о преступлении соседям.«В настоящее время решается вопрос о заключении пенсионера под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии