В Бурятии 14-летняя пассажирка мотоцикла попала в больницу после ДТП

Первое ДТП случилось днем на автодороге Улан-Удэ – Романовка - Чита в 60 км от села Сосново-Озерское. Там 23-летний водитель «Тойоты Клюгер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 23-летняя пассажирка автомобиля, девушку доставили в больницу.





Два ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в обоих случаях жертвами аварий стали девушки-пассажирки.Около 7 часов вечера на ул. Ленина в селе Нижний Саянтуй 65-летний водитель автомобиля «УАЗ-452» совершил столкновение с мотоциклом «Рэйсер» под управлением 16-летнего подростка, не имеющего прав. В результате столкновения 14-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы различной степени тяжести. Её госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии