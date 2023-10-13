Клубок лжи и беспредела

Дело о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта» передано в суд. Коллег погибшего 20-летнего улан-удэнца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По ходу расследования выяснились и другие, весьма нелицеприятные факты, связанные с другими пострадавшими сотрудниками организации. По ним также возбуждены и переданы в суд уголовные дела.Напомним, мы уже писали о том, что в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Как показала судмедэкспертиза, смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.Все произошедшее 25 августа прошлого года для семьи Родиона по сей день осталось кошмарным сном наяву. Мама Родиона до сих пор не может смириться с произошедшим. Она в одночасье потеряла совершенно здорового, любимого и заботливого сына, у которого были большие планы на жизнь. Он мечтал жениться на любимой девушке, посещал курсы актерского мастерства, всегда помогал маме и бабушке по хозяйству. Еще больше мама погибшего была шокирована обстоятельствами смерти сына, которого по очереди жестоко и методично избивали свои же коллеги.Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.Все заботы – хождения по судам и доказывание справедливости – тетя парня Валентина Ларионова взяла на себя. На нее была оформлена доверенность от матери Родиона. С самого начала Валентина Ларионова, по ее словам, столкнулась с клубком лжи и беспредела.Так, параллельно с расследованием уголовного дела проходил административный судебный процесс. «Дельта» через суд пыталась опротестовать заключение трудинспектора, которое звучит следующим образом: «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1». Основными причинами несчастного случая трудинспектор назвал неудовлетворительную организацию производства работ, нарушение режима труда и отдыха. Имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя.Однако с выводами трудовой инспекции в ООО «ЧОП «Дельта» не согласились. Организация отрицала свою вину в случившемся, в связи с чем подала иск, чтобы опротестовать заключение трудинспектора. Представители ЧОПа опровергали тот факт, что Николаева обязали принимать участие в тренировках. По их словам, он находился в спортзале в тот день по своей инициативе, хотя в этот день у него был выходной. Железнодорожный суд Улан-Удэ исковые требования ООО «ЧОП «Дельта» оставил без удовлетворения. На прошлой неделе Верховный суд Бурятии также опроверг все вышеозвученные доводы, оставив решение районного суда в силе.- Сейчас мы затребуем в ЧОПЕ акт Н-1, который они обязаны нам предоставить согласно решению Верховного суда. После чего будем подавать иск на организацию в гражданском судопроизводстве с требованием о возмещении морального и материального вреда, - говорит Валентина Ларионова.В уголовном деле все еще более запутанно.- Как рассказывают свидетели, ребята пытались ему оказать первую помощь, дали понюхать нашатырь, положили мокрую тряпку на голову. Я не знаю, правда это или нет. Но Родион все не приходил в себя. После чего начальник группы ГБР Виталий Громов (имя, фамилия изменены) приказал парням отвезти Родиона в травмпункт. Ребят попросили не говорить, что Родион участвовал в спарринге, а сказать медикам, что они якобы его нашли - подобрали, когда он лежал на земле в районе Арбата. Причем в травмпункте один из товарищей еще и соврал медикам, что Родион болеет эпилепсией, - рассказывает подробности дела тетя погибшего.Первоначально свидетели говорили все, что им приказывал их начальник Виталий Громов. Однако впоследствии признались, что на них оказывалось давление, и стали говорить правду. Таким образом в деле плюсом к другим обвинениям Громова прибавилось давление на свидетелей и угрозы.- Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, исполнявшего управленческие функции в крупном частном охранном предприятии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), - сообщает Следком Бурятии.Кроме того, трех сотрудников предприятия (участников спарринга), обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего).- Следствием установлено, что в частном охранном предприятии специалист по организации работы групп быстрого реагирования самовольно установил неправомерные требования к вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов. 25 августа 2022 года в спортивном зале состоялись спарринги 20-летнего, недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. Они во время боев причинили молодому человеку многочисленные повреждения головы, от которых потерпевший впоследствии скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, зная о котором, специалист, являвшийся организатором незаконных спаррингов, путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.Но, как выяснилось, господина Громова обвиняют в преступлениях, связанных не только с делом Родиона Николаева.В мае 2022 года Громов, находясь в нетрезвом состоянии, приехал домой к сотруднику, который не вышел на работу. Там он в течение нескольких часов избивал потерпевшего, угрожал убийством, а затем воткнул нож в бедро парня.Однако в этом деле все же остаются некоторые вопросы. Так, в административном деле гендиректор ЧОП «Дельта» Алексей Виноградов всячески акцентирует на том, что работодатель не имеет никакого отношения к спаррингам и он якобы не был даже в курсе того, что за занятия проводились с сотрудниками господином Громовым. В уголовном деле его также пока в качестве обвиняемых не наблюдается. Несмотря на то, что в своих показаниях сейчас Громов утверждает, что все тренировки и мероприятия на предприятии проводились исключительно с ведения и согласия гендиректора и уж никак не по его личной инициативе.- Ознакомившись с материалами уголовного дела, особенно с показаниями гендиректора Виноградова, хочу сказать, что меня удивляет его стремление отстраниться от случившегося несчастного случая на производстве с Николаевым, как установлено решением Гострудинспекции. (…) Тренировка, которая проводилась 25.08.2022, была согласована с Виноградовым, я без его одобрения и согласования не смог бы отозвать два экипажа с дежурства, - утверждает, в частности, Громов, ясно давая понять, что козлом отпущения он быть не намерен.- Вряд ли гендиректор предприятия не знал о том, что происходит в его организации, - сомневается Валентина Ларионова. – Мне хочется надеяться, что уголовное дело рассмотрят так же объективно, как рассмотрено административное.В каком качестве будет фигурировать господин Виноградов в данном деле (и будет ли), мы узнаем уже в ближайшее время. Достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: из личного архива В. Ларионовой