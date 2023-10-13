Происшествия 13.10.2023 в 17:27
Клубок лжи и беспредела
Следователи выявили вопиющие факты в ЧОПе, где в ходе спарринга погиб сотрудник
Текст: Василиса Шишкина
Дело о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта» передано в суд. Коллег погибшего 20-летнего улан-удэнца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По ходу расследования выяснились и другие, весьма нелицеприятные факты, связанные с другими пострадавшими сотрудниками организации. По ним также возбуждены и переданы в суд уголовные дела.
Потеряла сына в одночасье
Напомним, мы уже писали о том, что в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Как показала судмедэкспертиза, смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Все произошедшее 25 августа прошлого года для семьи Родиона по сей день осталось кошмарным сном наяву. Мама Родиона до сих пор не может смириться с произошедшим. Она в одночасье потеряла совершенно здорового, любимого и заботливого сына, у которого были большие планы на жизнь. Он мечтал жениться на любимой девушке, посещал курсы актерского мастерства, всегда помогал маме и бабушке по хозяйству. Еще больше мама погибшего была шокирована обстоятельствами смерти сына, которого по очереди жестоко и методично избивали свои же коллеги.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
Все заботы – хождения по судам и доказывание справедливости – тетя парня Валентина Ларионова взяла на себя. На нее была оформлена доверенность от матери Родиона. С самого начала Валентина Ларионова, по ее словам, столкнулась с клубком лжи и беспредела.
Был на выходном
Так, параллельно с расследованием уголовного дела проходил административный судебный процесс. «Дельта» через суд пыталась опротестовать заключение трудинспектора, которое звучит следующим образом: «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1». Основными причинами несчастного случая трудинспектор назвал неудовлетворительную организацию производства работ, нарушение режима труда и отдыха. Имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя.
Однако с выводами трудовой инспекции в ООО «ЧОП «Дельта» не согласились. Организация отрицала свою вину в случившемся, в связи с чем подала иск, чтобы опротестовать заключение трудинспектора. Представители ЧОПа опровергали тот факт, что Николаева обязали принимать участие в тренировках. По их словам, он находился в спортзале в тот день по своей инициативе, хотя в этот день у него был выходной. Железнодорожный суд Улан-Удэ исковые требования ООО «ЧОП «Дельта» оставил без удовлетворения. На прошлой неделе Верховный суд Бурятии также опроверг все вышеозвученные доводы, оставив решение районного суда в силе.
- Сейчас мы затребуем в ЧОПЕ акт Н-1, который они обязаны нам предоставить согласно решению Верховного суда. После чего будем подавать иск на организацию в гражданском судопроизводстве с требованием о возмещении морального и материального вреда, - говорит Валентина Ларионова.
Давление на свидетелей
В уголовном деле все еще более запутанно.
- Как рассказывают свидетели, ребята пытались ему оказать первую помощь, дали понюхать нашатырь, положили мокрую тряпку на голову. Я не знаю, правда это или нет. Но Родион все не приходил в себя. После чего начальник группы ГБР Виталий Громов (имя, фамилия изменены) приказал парням отвезти Родиона в травмпункт. Ребят попросили не говорить, что Родион участвовал в спарринге, а сказать медикам, что они якобы его нашли - подобрали, когда он лежал на земле в районе Арбата. Причем в травмпункте один из товарищей еще и соврал медикам, что Родион болеет эпилепсией, - рассказывает подробности дела тетя погибшего.
Первоначально свидетели говорили все, что им приказывал их начальник Виталий Громов. Однако впоследствии признались, что на них оказывалось давление, и стали говорить правду. Таким образом в деле плюсом к другим обвинениям Громова прибавилось давление на свидетелей и угрозы.
- Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, исполнявшего управленческие функции в крупном частном охранном предприятии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), - сообщает Следком Бурятии.
Кроме того, трех сотрудников предприятия (участников спарринга), обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего).
- Следствием установлено, что в частном охранном предприятии специалист по организации работы групп быстрого реагирования самовольно установил неправомерные требования к вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов. 25 августа 2022 года в спортивном зале состоялись спарринги 20-летнего, недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. Они во время боев причинили молодому человеку многочисленные повреждения головы, от которых потерпевший впоследствии скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, зная о котором, специалист, являвшийся организатором незаконных спаррингов, путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.
Воткнул нож в ногу за прогул
Но, как выяснилось, господина Громова обвиняют в преступлениях, связанных не только с делом Родиона Николаева.
В мае 2022 года Громов, находясь в нетрезвом состоянии, приехал домой к сотруднику, который не вышел на работу. Там он в течение нескольких часов избивал потерпевшего, угрожал убийством, а затем воткнул нож в бедро парня.
Однако в этом деле все же остаются некоторые вопросы. Так, в административном деле гендиректор ЧОП «Дельта» Алексей Виноградов всячески акцентирует на том, что работодатель не имеет никакого отношения к спаррингам и он якобы не был даже в курсе того, что за занятия проводились с сотрудниками господином Громовым. В уголовном деле его также пока в качестве обвиняемых не наблюдается. Несмотря на то, что в своих показаниях сейчас Громов утверждает, что все тренировки и мероприятия на предприятии проводились исключительно с ведения и согласия гендиректора и уж никак не по его личной инициативе.
- Ознакомившись с материалами уголовного дела, особенно с показаниями гендиректора Виноградова, хочу сказать, что меня удивляет его стремление отстраниться от случившегося несчастного случая на производстве с Николаевым, как установлено решением Гострудинспекции. (…) Тренировка, которая проводилась 25.08.2022, была согласована с Виноградовым, я без его одобрения и согласования не смог бы отозвать два экипажа с дежурства, - утверждает, в частности, Громов, ясно давая понять, что козлом отпущения он быть не намерен.
- Вряд ли гендиректор предприятия не знал о том, что происходит в его организации, - сомневается Валентина Ларионова. – Мне хочется надеяться, что уголовное дело рассмотрят так же объективно, как рассмотрено административное.
В каком качестве будет фигурировать господин Виноградов в данном деле (и будет ли), мы узнаем уже в ближайшее время. Достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: из личного архива В. Ларионовой
Потеряла сына в одночасье
Напомним, мы уже писали о том, что в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Как показала судмедэкспертиза, смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Все произошедшее 25 августа прошлого года для семьи Родиона по сей день осталось кошмарным сном наяву. Мама Родиона до сих пор не может смириться с произошедшим. Она в одночасье потеряла совершенно здорового, любимого и заботливого сына, у которого были большие планы на жизнь. Он мечтал жениться на любимой девушке, посещал курсы актерского мастерства, всегда помогал маме и бабушке по хозяйству. Еще больше мама погибшего была шокирована обстоятельствами смерти сына, которого по очереди жестоко и методично избивали свои же коллеги.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
Все заботы – хождения по судам и доказывание справедливости – тетя парня Валентина Ларионова взяла на себя. На нее была оформлена доверенность от матери Родиона. С самого начала Валентина Ларионова, по ее словам, столкнулась с клубком лжи и беспредела.
Был на выходном
Так, параллельно с расследованием уголовного дела проходил административный судебный процесс. «Дельта» через суд пыталась опротестовать заключение трудинспектора, которое звучит следующим образом: «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1». Основными причинами несчастного случая трудинспектор назвал неудовлетворительную организацию производства работ, нарушение режима труда и отдыха. Имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя.
Однако с выводами трудовой инспекции в ООО «ЧОП «Дельта» не согласились. Организация отрицала свою вину в случившемся, в связи с чем подала иск, чтобы опротестовать заключение трудинспектора. Представители ЧОПа опровергали тот факт, что Николаева обязали принимать участие в тренировках. По их словам, он находился в спортзале в тот день по своей инициативе, хотя в этот день у него был выходной. Железнодорожный суд Улан-Удэ исковые требования ООО «ЧОП «Дельта» оставил без удовлетворения. На прошлой неделе Верховный суд Бурятии также опроверг все вышеозвученные доводы, оставив решение районного суда в силе.
- Сейчас мы затребуем в ЧОПЕ акт Н-1, который они обязаны нам предоставить согласно решению Верховного суда. После чего будем подавать иск на организацию в гражданском судопроизводстве с требованием о возмещении морального и материального вреда, - говорит Валентина Ларионова.
Давление на свидетелей
В уголовном деле все еще более запутанно.
- Как рассказывают свидетели, ребята пытались ему оказать первую помощь, дали понюхать нашатырь, положили мокрую тряпку на голову. Я не знаю, правда это или нет. Но Родион все не приходил в себя. После чего начальник группы ГБР Виталий Громов (имя, фамилия изменены) приказал парням отвезти Родиона в травмпункт. Ребят попросили не говорить, что Родион участвовал в спарринге, а сказать медикам, что они якобы его нашли - подобрали, когда он лежал на земле в районе Арбата. Причем в травмпункте один из товарищей еще и соврал медикам, что Родион болеет эпилепсией, - рассказывает подробности дела тетя погибшего.
Первоначально свидетели говорили все, что им приказывал их начальник Виталий Громов. Однако впоследствии признались, что на них оказывалось давление, и стали говорить правду. Таким образом в деле плюсом к другим обвинениям Громова прибавилось давление на свидетелей и угрозы.
- Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, исполнявшего управленческие функции в крупном частном охранном предприятии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), - сообщает Следком Бурятии.
Кроме того, трех сотрудников предприятия (участников спарринга), обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего).
- Следствием установлено, что в частном охранном предприятии специалист по организации работы групп быстрого реагирования самовольно установил неправомерные требования к вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов. 25 августа 2022 года в спортивном зале состоялись спарринги 20-летнего, недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. Они во время боев причинили молодому человеку многочисленные повреждения головы, от которых потерпевший впоследствии скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, зная о котором, специалист, являвшийся организатором незаконных спаррингов, путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.
Воткнул нож в ногу за прогул
Но, как выяснилось, господина Громова обвиняют в преступлениях, связанных не только с делом Родиона Николаева.
В мае 2022 года Громов, находясь в нетрезвом состоянии, приехал домой к сотруднику, который не вышел на работу. Там он в течение нескольких часов избивал потерпевшего, угрожал убийством, а затем воткнул нож в бедро парня.
Однако в этом деле все же остаются некоторые вопросы. Так, в административном деле гендиректор ЧОП «Дельта» Алексей Виноградов всячески акцентирует на том, что работодатель не имеет никакого отношения к спаррингам и он якобы не был даже в курсе того, что за занятия проводились с сотрудниками господином Громовым. В уголовном деле его также пока в качестве обвиняемых не наблюдается. Несмотря на то, что в своих показаниях сейчас Громов утверждает, что все тренировки и мероприятия на предприятии проводились исключительно с ведения и согласия гендиректора и уж никак не по его личной инициативе.
- Ознакомившись с материалами уголовного дела, особенно с показаниями гендиректора Виноградова, хочу сказать, что меня удивляет его стремление отстраниться от случившегося несчастного случая на производстве с Николаевым, как установлено решением Гострудинспекции. (…) Тренировка, которая проводилась 25.08.2022, была согласована с Виноградовым, я без его одобрения и согласования не смог бы отозвать два экипажа с дежурства, - утверждает, в частности, Громов, ясно давая понять, что козлом отпущения он быть не намерен.
- Вряд ли гендиректор предприятия не знал о том, что происходит в его организации, - сомневается Валентина Ларионова. – Мне хочется надеяться, что уголовное дело рассмотрят так же объективно, как рассмотрено административное.
В каком качестве будет фигурировать господин Виноградов в данном деле (и будет ли), мы узнаем уже в ближайшее время. Достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: из личного архива В. Ларионовой