Происшествия 16.10.2023 в 11:29

Минсельхоз Бурятии объяснил происшествие на свинокомплексе «Восточно-Сибирский»

Предприятие нарушило технологию при внесении побочного продукта животноводства на поля
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Минсельхоз Бурятии объяснил происшествие на свинокомплексе «Восточно-Сибирский»
Инцидент с разливом фекалий на свинокомплексе «Сибагро» произошел из-за того, что предприятие совершило ошибку при работе на поле. По словам министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Лареева, утечек из лагун, карт фильтрации не было.

«Примерно с 11 сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не была соблюдена технология», - отметил он.

Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла.

«Те кадры, которые все вдели - это накопление жидкой фракции в старице. Она не ушла в реку Уду», - подчеркивает министр.

Галсан Дареев указывает, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.

«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал министр.

После происшествия Галсан Дареев имел разговор с руководством свинокомплекса. Его заверили, что будет проведена служебная проверка, на виновников наложат дисциплинарные взыскания.

По факту происшествия проверку сейчас проводит прокуратура Бурятии.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного и иного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
Теги
свинокомплекс

Все новости

ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»
16.10.2023 в 17:26
Застройщика центра Улан-Удэ определят до начала декабря
16.10.2023 в 17:25
На трассе в Бурятии иномарка врезалась в грузовик
16.10.2023 в 17:14
На севере Бурятии капитально отремонтировали мост
16.10.2023 в 16:42
Кумиры российских кинозрителей — 2023
16.10.2023 в 16:32
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
16.10.2023 в 16:29
В Улан-Удэ проведут семинар для предприятий общепита и рестораторов
16.10.2023 в 15:48
В Улан-Удэ вор с 32-летним тюремным стажем попался на краже кольца
16.10.2023 в 15:36
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на неделю
16.10.2023 в 15:23
Атаман из Бурятии – абсолютный чемпион мира по метанию ножа
16.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
На трассе в Бурятии иномарка врезалась в грузовик
В аварии пострадали четверо, один из них госпитализирован
16.10.2023 в 17:14
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
К счастью, на пожаре никто не пострадал
16.10.2023 в 16:29
В Улан-Удэ вор с 32-летним тюремным стажем попался на краже кольца
Его мужчина стянул с пальца спящей пьяной женщины
16.10.2023 в 15:36
Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя из ревности
Она вымыла нож, а потом позвала соседей, чтобы вызвать скорую
16.10.2023 в 15:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru