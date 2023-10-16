Минсельхоз Бурятии объяснил происшествие на свинокомплексе «Восточно-Сибирский»

Инцидент с разливом фекалий на свинокомплексе «Сибагро» произошел из-за того, что предприятие совершило ошибку при работе на поле. По словам министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Лареева, утечек из лагун, карт фильтрации не было.«Примерно с 11 сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не была соблюдена технология», - отметил он.Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла.«Те кадры, которые все вдели - это накопление жидкой фракции в старице. Она не ушла в реку Уду», - подчеркивает министр.Галсан Дареев указывает, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал министр.После происшествия Галсан Дареев имел разговор с руководством свинокомплекса. Его заверили, что будет проведена служебная проверка, на виновников наложат дисциплинарные взыскания.По факту происшествия проверку сейчас проводит прокуратура Бурятии.«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного и иного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»