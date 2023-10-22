Забота улан-удэнца о дочери обернулась «уголовкой»

В нашу редакцию обратился мужчина, который пожаловался, что на него возбудили уголовное дело по надуманной причине. Он утверждает, что купил трекер для того, чтобы обеспечить безопасность своей дочери, у которой есть аутоподобное заболевание. После чего на него возбудили уголовное дело по ст. 138 ч. 1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).Павел Иванов (имя и фамилия изменены) уверен, что его преследуют незаконно, а также не исключает того, что заявление в полицию бывшая сожительница (работающая, кстати, в правоохранительных органах) написала ему в отместку. Самым главным доводом в свою пользу он считает тот факт, что купил прибор для дочери и такое устройство есть в продаже в открытом доступе, а это автоматически означает, что такой трекер считать тайным шпионским оборудованием нельзя.Для аналогии он приводит пример с ситуацией, произошедшей в Курганской области. Когда жителя села Лопатки судили за покупку GPS-трекера, с помощью которого он планировал отслеживать передвижения своей коровы. Фермеру Евгению Васильеву даже не удалось воспользоваться покупкой, его задержали на выходе из почты. Ему грозила судимость по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». У мужчины четверо детей, он является инвалидом третьей группы.Первое судебное заседание должно было состояться 14 декабря 2017 года. В этот день в Москве проходила большая пресс-конференция президента России. «Один из журналистов рассказал, за что судят многодетного отца. Президент удивился и обещал разобраться. GPS и ГЛОНАСС, по его словам, «привинчивают» даже к котам, чтоб не потерялись», - сообщает «Российская газета».Впоследствии следственный комитет и прокуратура прекратили уголовное преследование фермера.- После этого Пленум Верховного суда РФ вынес Постановление от 25 декабря 2018 г. №46. Где сказано, что если гражданин купил трекер для личного пользования или в целях безопасности своего имущества или семьи (детей), то эти действия не могут квалифицироваться по данной статье. Также в самой ст. 138.1 УК РФ сказано, что приборы, находящиеся в свободном обороте, не являются специальными техническими средствами для негласного получения информации. Трекер я купил на Вайлдберриз в России в свободном обороте. Для своей дочери, у которой аутоподобное заболевание - синдром Аспергера. Мне нужна ваша помощь для освещения в СМИ, так как наши силовые структуры в Бурятии продолжают фабриковать такие уголовные дела, несмотря на все вышеперечисленное, – возмущается Павел.Как рассказывает Иванов, ему еще хотели инкриминировать некие порошки в пакетиках, которые были обнаружены в квартире у бывшей сожительницы, объяснив, что это курительные смеси в крупном размере.- После этого я написал в УФСБ и УФСИН. После чего мне дали ответ, что никаких порошков в квартире не было. Даже из материалов опроса все исчезло. Хотя я же был трезв и в своем уме и точно помню, что такие вопросы ставились. Подозреваю, что это было психологическое давление на меня, - говорит Павел.По словам Павла, о покупке данного прибора они с сожительницей говорили не раз.- Я недавно с ней говорил, спросил, зачем она это делает: «Ты же сама говорила мне, посмотри такой прибор в интернете для дочери». Но она не может сейчас отозвать заявление, потому что боится уголовной ответственности за дачу ложных показаний.На вопрос, почему он не рассказал о покупке прибора гражданской жене, Павел ответил так:- Я его носил с собой, тестировал. Он не работал. Показывал геопозицию странно. Допустим, если я нахожусь в Железнодорожном районе, то он показывал примерно в Советском районе. Пытался настроить его, команды всякие давал, но ничего у меня не получилось в итоге. И так как я тогда жил с ней, просто в один прекрасный момент оставил его в шкафу в открытом виде, не скрывая. И вот когда она сменила замки спустя десять дней, видать, с кем-то посоветовалась и решила написать заявление на меня в ФСБ. Я хотел показать, научить ее пользоваться, чтобы она сама в рюкзак дочери складывала его. Но не успел, потому что в марте она вообще перестала со мной разговаривать. Демонстративно разворачивалась и уходила.Как рассказывает Павел, в семье после десяти лет совместной жизни случился серьезный разлад.- Она мне открыто сказала, что нашла другого мужчину. Я говорил ей, зачем ломаешь семью, у нас дети, подумай, что ты делаешь. Потом понял, что тут уже ничего не сделаешь, разговоры ни к чем не привели. Не лезу вообще туда больше. Финансово помогаю, детишек забираю, подарки покупаю им. То, что сейчас происходит – так они просто сами стали заложниками этой ситуации. А я у них жертва. Причем мне инкриминируют не сам процесс слежки, а лишь покупку прибора.Тем временем у правоохранительных органов Бурятии совсем иная точка зрения. Упор делается на версию о том, что трекер куплен вовсе не для больной дочери. Все началось с того, что бывшая сожительница заподозрила Павла в том, что он ее прослушивает. Он нечаянно высказал ей то, чего знать, по ее мнению, никак не мог. После чего она обратилась в полицию. При осмотре квартиры и был обнаружен вышеописанный трекер.- По материалам органа, проводившего оперативно-технические мероприятия, и по заявлению местной жительницы о скрытно установленном в ее квартире техническом устройстве для негласного прослушивания разговоров в отношении бывшего сожителя женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - сообщили нам в Следкоме Бурятии.При этом купленный Павлом трекер действительно сложно назвать шпионским оборудованием, ведь это не авторучка со скрытой камерой или пуговица, или нечто подобное.- К специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства с наличием открытой маркировки, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, - разъясняют в пресс-службе следкома.Однако если есть данные о том, что с помощью такого безобидного прибора в скрытом режиме собиралась тайная, личная информация, то это придает такой покупке уже совсем иное значение.Так, в примечании к ст. 138.1 УК есть дополнение о том, что техническое средство не должно быть использовано в целях получения информации, относящейся к личной, семейной или коммерческой тайне.Называть прибор, купленный в открытом доступе, специальным техническим средством, нельзя, «если только им преднамеренно, путем специальной технической доработки, программирования не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя, если им преднамеренно любым способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя», - сказано в примечании.То есть если вы купите трекер для отслеживания своего ребенка, то можете положить это устройство ему в рюкзак и никаких проблем не возникнет. Либо любому другому родственнику, если он будет в курсе и не против такого «внимания». Если же это сделать тайно, то ситуация сразу принимает совсем другой оборот - тогда автоматически появляется состав преступления.Но ведь в данном случае все-таки речь идет не о прослушке, а о покупке трекера. Как выясняется, обстоятельства использования прибора как раз сейчас следствие выясняет. Вполне вероятно, что к одной уголовной статье добавится еще одна – уже за само использование трекера, тайную прослушку (если это удастся доказать). Сейчас проводится соответствующая техническая экспертиза.Пока же идет речь только об уголовном преследовании за приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Наказание по этой статье – штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.Фото: «Номер один»