Крупный пожар уничтожил строения и технику на ферме в Бурятии

26 октября на единый номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре на ферме в местности Хэлтэгэй Закаменского района. На вызов был направлен дежурный караул 22-й пожарной части 4-го Закаменского района ГПС РБ.«Поскольку ферма располагалась в отдалённой и труднодоступной местности от ближайшей пожарной части, на вызов выехали добровольцы сельского поселения Шара-Азаргинское в составе 2 человек. Они первыми прибыли к месту пожара. К моменту их приезда огнём был охвачен гараж, пристрой для автомобиля и баня. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, которую удалось предотвратить, сдерживая пламя до приезда подразделения ГПС РБ», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось менее часа. В результате пожара огнём уничтожен гараж на общей площади 80 кв.м., находящийся внутри трактор «Фотон» и мотоцикл «Альфа», пристрой на площади 35 кв.м., бортовой автомобиль «УАЗ» и баня. Причины пожара сейчас устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС