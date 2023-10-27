Происшествия 27.10.2023 в 11:43
Крупный пожар уничтожил строения и технику на ферме в Бурятии
Сгорели постройки на площади 139 кв.м., трактор, автомобиль и мотоцикл
Текст: Андрей Константинов
26 октября на единый номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре на ферме в местности Хэлтэгэй Закаменского района. На вызов был направлен дежурный караул 22-й пожарной части 4-го Закаменского района ГПС РБ.
«Поскольку ферма располагалась в отдалённой и труднодоступной местности от ближайшей пожарной части, на вызов выехали добровольцы сельского поселения Шара-Азаргинское в составе 2 человек. Они первыми прибыли к месту пожара. К моменту их приезда огнём был охвачен гараж, пристрой для автомобиля и баня. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, которую удалось предотвратить, сдерживая пламя до приезда подразделения ГПС РБ», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось менее часа. В результате пожара огнём уничтожен гараж на общей площади 80 кв.м., находящийся внутри трактор «Фотон» и мотоцикл «Альфа», пристрой на площади 35 кв.м., бортовой автомобиль «УАЗ» и баня. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Поскольку ферма располагалась в отдалённой и труднодоступной местности от ближайшей пожарной части, на вызов выехали добровольцы сельского поселения Шара-Азаргинское в составе 2 человек. Они первыми прибыли к месту пожара. К моменту их приезда огнём был охвачен гараж, пристрой для автомобиля и баня. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, которую удалось предотвратить, сдерживая пламя до приезда подразделения ГПС РБ», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось менее часа. В результате пожара огнём уничтожен гараж на общей площади 80 кв.м., находящийся внутри трактор «Фотон» и мотоцикл «Альфа», пристрой на площади 35 кв.м., бортовой автомобиль «УАЗ» и баня. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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