В Бурятии неисправный автомобиль стал причиной крупного пожара

Ночью 29 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Большой Куналей Тарбагатайского района.«К моменту приезда пожарных горели надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилой дом. Для тушения возгорания пожарным потребовалось менее двух часов. В результате пожара сгорели баня, гараж и находящийся внутри автомобиль Chevrolet Lacetti, сеновал и амбар. Общая площадь уничтоженных надворных построек составила 98 кв. метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС