Происшествия 30.10.2023 в 15:14

В Бурятии неисправный автомобиль стал причиной крупного пожара

Кроме самой машины огонь уничтожил гараж, баню, сеновал и амбар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии неисправный автомобиль стал причиной крупного пожара
Ночью 29 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Большой Куналей Тарбагатайского района.

«К моменту приезда пожарных горели надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилой дом. Для тушения возгорания пожарным потребовалось менее двух часов. В результате пожара сгорели баня, гараж и находящийся внутри автомобиль Chevrolet Lacetti, сеновал и амбар. Общая площадь уничтоженных надворных построек составила 98 кв. метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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