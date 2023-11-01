Жительница Улан-Удэ вымогала деньги у любовницы мужа

МВД Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Улан-Удэ, подозреваемой в вымогательстве.Как рассказали в полиции, женщина под угрозой распространения провокационных сведений требовала 200 тысяч рублей у бывшей коллеги супруга. Горожанка уличила её в интимной связи со своим мужем, случившейся во время его работы вахтовым методом на рыбодобывающем предприятии за пределами республики. Любовница мужчины, к слову, также являлась жительницей Бурятии.«Когда бывшая пассия в очередной раз напомнила о себе, прислав её супругу непристойные фото, улан-удэнка пригрозила ей разместить снимки в публичном доступе в одной из социальных сетей. За неразмещение сведений она потребовала 200 тысяч рублей», - сообщили в МВД.Как отметили в полиции, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com