Происшествия 01.11.2023 в 16:34

Жительница Улан-Удэ вымогала деньги у любовницы мужа

В руках женщины оказались интимные фото соперницы, их она грозилась опубликовать
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ вымогала деньги у любовницы мужа
МВД Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Улан-Удэ, подозреваемой в вымогательстве.

Как рассказали в полиции, женщина под угрозой распространения провокационных сведений требовала 200 тысяч рублей у бывшей коллеги супруга. Горожанка уличила её в интимной связи со своим мужем, случившейся во время его работы вахтовым методом на рыбодобывающем предприятии за пределами республики. Любовница мужчины, к слову, также являлась жительницей Бурятии.

«Когда бывшая пассия в очередной раз напомнила о себе, прислав её супругу непристойные фото, улан-удэнка пригрозила ей разместить снимки в публичном доступе в одной из социальных сетей. За неразмещение сведений она потребовала 200 тысяч рублей», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com
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