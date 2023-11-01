В Улан-Удэ 7-летний ребенок попал под большегруз

Отметим, ранее видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». На кадрах видно, как перебегающий дорогу ребенок сам «врезается» в заднюю часть грузовика, который уже почти проехал пешеходный переход.





Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка в Улан-Удэ.«Предварительно установлено, что сегодня днем на ул. Залесной грузовой автомобиль совершил наезд на 7-летнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, он госпитализирован», - рассказали в надзорном ведомстве.В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»