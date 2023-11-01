Происшествия 01.11.2023 в 16:54
В Улан-Удэ 7-летний ребенок попал под большегруз
Мальчика госпитализировали, проверку происшествия проводит прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка в Улан-Удэ.
«Предварительно установлено, что сегодня днем на ул. Залесной грузовой автомобиль совершил наезд на 7-летнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, он госпитализирован», - рассказали в надзорном ведомстве.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
«Предварительно установлено, что сегодня днем на ул. Залесной грузовой автомобиль совершил наезд на 7-летнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, он госпитализирован», - рассказали в надзорном ведомстве.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отметим, ранее видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». На кадрах видно, как перебегающий дорогу ребенок сам «врезается» в заднюю часть грузовика, который уже почти проехал пешеходный переход.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
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