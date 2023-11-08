Происшествия 08.11.2023 в 09:11

В Бурятии горит крупное предприятие

Возгорание произошло на одном из объектов Озерной горнорудной компании (информация обновляется)
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горит крупное предприятие
Новый крупный пожар произошел в Бурятии. На этот раз возгорание случилось в Еравнинском районе на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании.

«На месте работают пожарные. В кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе компании «Озерное».

По данным вайбер-чата «Ераная-инфо.24/7», возгорание произошло в неэксплуатируемом цехе флотации. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 3 тысяч кв. метров.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в составе 29 человек и 16 единиц техники.

«По уточненной информации, общая площадь здания 15000 кв.м. Огнем охвачено 500 кв.м., горят отделочные материалы. На месте работает одно звено ГДЗС службы безопасности ГОК «Озерный», - сообщили в агентстве.



Напомним, вчера в Улан-Удэ сгорел торговый центр «Гвоздь». Площадь пожара там составила 22 тысячи кв. метров. 

Фото: скриншот видео «Ераная-инфо.24/7»

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