В Бурятии горит крупное предприятие

«На месте работают пожарные. В кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе компании «Озерное».







По данным вайбер-чата «Ераная-инфо.24/7», возгорание произошло в неэксплуатируемом цехе флотации. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 3 тысяч кв. метров.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в составе 29 человек и 16 единиц техники.







«По уточненной информации, общая площадь здания 15000 кв.м. Огнем охвачено 500 кв.м., горят отделочные материалы. На месте работает одно звено ГДЗС службы безопасности ГОК «Озерный», - сообщили в агентстве.















Напомним, вчера в Улан-Удэ сгорел торговый центр «Гвоздь». Площадь пожара там составила 22 тысячи кв. метров.

Новый крупный пожар произошел в Бурятии. На этот раз возгорание случилось в Еравнинском районе на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании.Фото: скриншот видео «Ераная-инфо.24/7»