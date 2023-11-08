Происшествия 08.11.2023 в 15:50

В Бурятии потушили пожар на ГОКе

Компания проведет внутреннее расследование причин происшествия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили пожар на ГОКе
В Бурятии по состоянию на 15:30 полностью ликвидировано возгорание в одном из производственных неэксплуатируемых помещений Озерной горнорудной компании. Об этом сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на пресс-службу компании «Озерное».

«Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Компания проведет внутреннее расследование причин произошедшего», - сообщили на предприятии.

Напомним, пожар на предприятии возник сегодня утром. По уточненной информации, огнем было охвачено около 500 кв. метров здания, горели отделочные материалы. Всего к тушению привлечено 32 пожарных и 18 единиц техники.

Фото: скриншот видео
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