Происшествия 29.11.2023 в 11:58
В Бурятии по факту отравления людей шаурмой возбудили уголовное дело
Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК России
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту отравления людей шаурмой в поселке Петропавловка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее в ходе проверки в киоске, торговавшим шаурмой, были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами», - сообщили в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
В свою очередь Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выяснило, что шаурмой по сути торговали нелегально. Владелец передвижного киоска по изготовлению шаурмы не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС «Цербер». В октябре этого года он продал киоск местной жительнице, которая уже в ноябре начала нелегально торговать шаурмой и наггетсами, также не зарегистрировав торговую точку.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее в ходе проверки в киоске, торговавшим шаурмой, были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами», - сообщили в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела также поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
В свою очередь Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выяснило, что шаурмой по сути торговали нелегально. Владелец передвижного киоска по изготовлению шаурмы не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС «Цербер». В октябре этого года он продал киоск местной жительнице, которая уже в ноябре начала нелегально торговать шаурмой и наггетсами, также не зарегистрировав торговую точку.
Фото: «Номер один»
Тегиотравление