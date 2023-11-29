Происшествия 29.11.2023 в 11:41
В Бурятии шаурмой с сальмонеллой торговали нелегально
Передвижной киоск не был зарегистрирован в установленном законом порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается расследование происшествия с отравлением людей шаурмой в селе Петропавловка Джидинского района. Так, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выяснило, что владелец передвижного киоска по изготовлению шаурмы не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС «Цербер». В октябре этого года он продал киоск местной жительнице, которая уже в ноябре начала нелегально торговать шаурмой и наггетсами, также не зарегистрировав торговую точку.
«Специалисты устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора. Продолжается взаимодействие с заинтересованными ведомствами в целях объективного расследования и принятия правового решения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
Проверку происшествия также проводит Следственный комитет Бурятии.
Фото: pixabay.com
«Специалисты устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора. Продолжается взаимодействие с заинтересованными ведомствами в целях объективного расследования и принятия правового решения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
Проверку происшествия также проводит Следственный комитет Бурятии.
Фото: pixabay.com
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