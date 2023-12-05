В Улан-Удэ водитель выиграл суд против ТГК-14

Происшествие случилось на ул. Ленина, 39 г. Улан-Удэ (ТЦ «Форум»). Водитель, двигаясь по дороге с небольшой скоростью, наехал на люк, крышка которого во время движения открылась. В результате чего произошел удар в среднюю часть автомобиля.После происшествия водитель вызвал сотрудников ГИБДД. По факту ДТП инспектором ДПС ОСБ ГИБДД МВД по РБ было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Сотрудниками был также установлен наезд на препятствие (люк) без пострадавших, а также механические повреждения автомобиля.Крышка люка оказалась повреждена и не закреплена с кольцом, визуально, с водительского места это невозможно было увидеть. В этой связи в адрес ПАО «ТГК-14» была направлена досудебная претензия, которая была оставлена без удовлетворения.- Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В силу положений Правил благоустройства территорий городского округа Улан-Удэ, п. 8.1, владельцы инженерных сетей и коммуникаций: несут ответственность за содержание сетей и уществляют постоянный контроль за наличием и исправным состоянием люков и их крышек на колодцах - разъясняет автоюрист Анна Меженова. - Указанных действий ответчиком, для предотвращения ДТП, не осуществлено.По результатам независимой экспертизы поврежденного автомобиля, полная стоимость восстановительного ремонта составляет 18961 руб. Истец с помощью автоюриста обратился в суд за защитой своих прав.Мировой судья судебного участка Железнодорожного района вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объёме, - заключает Анна Меженова.