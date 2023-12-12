В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль и врезался в дом

«Пьяное» ДТП произошло вечером 11 декабря на ул. Жердева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель «Тойоты Висты» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Тойота Алион», а затем в стену дома. В результате аварии водитель «Висты» получил травмы, его доставили в БСМП. Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина был пьян.Фото: ГИБДД Бурятии