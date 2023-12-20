Происшествия 20.12.2023 в 10:11

В Улан-Удэ пациент устроил дебош в больнице

Мужчина лежал на асфальте, когда его нашли медики и решили ему помочь
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ пациент устроил дебош в больнице

Кнопка тревожной сигнализации сработала ночью в одном из медицинских учреждений г. Улан-Удэ. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в приемном покое задержали мужчину, который устроил дебош.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что в приемном покое больницы скорой медицинской помощи нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медперсонала, размахивал руками, пинал двери и каталки. На замечания медиков дебошир не реагировал, и работники больницы нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержанного 48-летнего жителя Улан-Удэ доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Примечательно, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения медики заметили лежащим на улице в районе Элеватора и привезли в медучреждение для оказания помощи, но, отогревшись в теплом помещении, мужчина устроил дебош. Медицинская помощь, как выяснилось, ему не понадобилась.

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