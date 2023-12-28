Происшествия 28.12.2023 в 11:30
В Бурятии в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали шесть человек
Авария случилась на выезде из села Иволгинск
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня на выезде из Иволгинска столкнулись грузовой автомобиль с Toyota Alphard. Пострадали шесть человек – пассажиры Toyota Alphard.
«Госпитализированы в РКБ им. Семашко 5 человек. Предварительно - с лёгкими травмами».
- рассказали в группе «Иволга-инфо 24,7»
Отказался от госпитализации 1 человек с ушибами мягких тканей
Фото: Иволга-инфо 24/7