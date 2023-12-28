В Бурятии в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали шесть человек

Сегодня на выезде из Иволгинска столкнулись грузовой автомобиль с Toyota Alphard. Пострадали шесть человек – пассажиры Toyota Alphard.

«Госпитализированы в РКБ им. Семашко 5 человек. Предварительно - с лёгкими травмами» .



- рассказали в группе «Иволга-инфо 24,7»

Отказался от госпитализации 1 человек с ушибами мягких тканей





Фото: Иволга-инфо 24/7