Происшествия 04.01.2024 в 11:46

В Улан-Удэ росгвардейцы нашли барсетку с деньгами и вернули ее владельцу

Благодаря документам они сумели отыскать адрес владельца потерянных вещей и приехали к нему домой
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли барсетку с деньгами и вернули ее владельцу
На оперативном совещании личного состава  ОВО по г. Улан-Удэ сотрудникам батальона старшим сержантам полиции Ранжуру Шагдурову и Артему Келлеру вручили благодарность  за добросовестное отношение к службе.

На днях в адрес Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации поступило обращение от жителя Улан-Удэ, который выразил благодарность росгвардейцам за возращение потерянной мужской сумки. 

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования, на улице Геологическая, на пустой автомобильной парковке возле аптеки заметил мужскую борсетку в снегу.  Выйдя из автомобиля, сотрудники осмотрели находку и убедились что сумка, скорее всего, потеряна, так как в ней лежал дорогостоящий сотовый телефон, денежные средства, паспорт, студенческий билет, наручные часы и другие личные вещи. Установив адрес молодого человека, росгвардейцы проехали к дому и вернули потерянные вещи собственнику.

Правами начальника ОВО  по г. Улан-Удэ полковника полиции Валерия Филиппова в торжественной обстановке за добросовестное, ответственное отношение к службе и неравнодушие к людям были поощрены благодарностью росгвардейцы - Ранжур Шагдуров и Артем Келлер.    

Фото: Росгвардия РБ

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