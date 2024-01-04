В Улан-Удэ росгвардейцы нашли барсетку с деньгами и вернули ее владельцу

На оперативном совещании личного состава ОВО по г. Улан-Удэ сотрудникам батальона старшим сержантам полиции Ранжуру Шагдурову и Артему Келлеру вручили благодарность за добросовестное отношение к службе.На днях в адрес Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации поступило обращение от жителя Улан-Удэ, который выразил благодарность росгвардейцам за возращение потерянной мужской сумки.Наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования, на улице Геологическая, на пустой автомобильной парковке возле аптеки заметил мужскую борсетку в снегу. Выйдя из автомобиля, сотрудники осмотрели находку и убедились что сумка, скорее всего, потеряна, так как в ней лежал дорогостоящий сотовый телефон, денежные средства, паспорт, студенческий билет, наручные часы и другие личные вещи. Установив адрес молодого человека, росгвардейцы проехали к дому и вернули потерянные вещи собственнику.Правами начальника ОВО по г. Улан-Удэ полковника полиции Валерия Филиппова в торжественной обстановке за добросовестное, ответственное отношение к службе и неравнодушие к людям были поощрены благодарностью росгвардейцы - Ранжур Шагдуров и Артем Келлер.Фото: Росгвардия РБ