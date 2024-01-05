В районе Бурятии в ДТП погиб водитель внедорожника

Как сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7», сегодня днем на 337 км дороги Р-258 в районе поселка Каменск Кабанского района произошло ДТП.

- В результате лобового столкновения выехали в кювет легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным погиб водитель легкового автомобиля. Не пострадал водитель грузового автомобиля, - сообщается в группе.

В настоящее время информация уточняется.