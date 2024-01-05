Происшествия 05.01.2024 в 17:01
В районе Бурятии в ДТП погиб водитель внедорожника
ДТП со смертельным исходом произошло недалеко от поселка Каменск
Текст: "Номер один"
Как сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7», сегодня днем на 337 км дороги Р-258 в районе поселка Каменск Кабанского района произошло ДТП.
- В результате лобового столкновения выехали в кювет легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным погиб водитель легкового автомобиля. Не пострадал водитель грузового автомобиля, - сообщается в группе.
В настоящее время информация уточняется.
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