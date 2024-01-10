Происшествия 10.01.2024 в 15:44

В Улан-Удэ таксист украл у горожанина портативный гараж

Хотя потерпевший не сразу обратился в полицию, злоумышленника все равно нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ таксист украл у горожанина портативный гараж
25 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже портативного гаража обратился 35-летний житель 115-го микрорайона. Он сообщил, что неизвестный более месяца назад похитил авточехол с припаркованного рядом с многоквартирным домом автомобиля. Кража произошла поздно вечером. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Мужчина отметил, что не заявил о преступлении сразу, поскольку находился в командировке.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские уже вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний таксист. Выяснилось, что он подвез в микрорайон клиента. Затем, увидев, что с автомашины рядом с соседним домом ветром наполовину сдуло портативный гараж, снял его и, загрузив к себе в багажник, уехал. Изъятый полицейскими авточехол подозреваемый планировал использовать для обогрева собственной машины», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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