В Улан-Удэ виновника аварии нашли благодаря очевидцу

Напомним, вчера в Улан-Удэ сбили опору наружного освещения в Советском районе на выезде с Селенгинского моста. Над восстановлением опоры работала оперативная бригада МБУ "Горсвет". Была задействована специализированная техника - буроям и автоподъемник. Автомобиль с места происшествия скрылся.Горожан попросили помочь в поиске виновника аварии. Судя по всему, благодаря сигналу неравнодушного очевидца, скрывшегося водителя удалось отыскать.- МБУ "Горсвет" выражает благодарность очевидцу происшествия, в результате которого была сбита опора наружного освещения. Также благодарим коллег из СМИ за помощь в распространении информации о поиске виновника аварии. Уважаемые автомобилисты, просим вас быть внимательными и осторожными на дорогах. Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. О фактах повреждения опор или о проблемах с наружным освещением горожане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по тел.: 43-26-44, сообщили в МБУ «Горсвет».Фото: «Горсвет».