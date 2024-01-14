Происшествия 14.01.2024 в 16:28

В Улан-Удэ виновника аварии нашли благодаря очевидцу

Нарушитель понесет двойное наказание
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ виновника аварии нашли благодаря очевидцу
Напомним, вчера в Улан-Удэ сбили опору наружного освещения в Советском районе на выезде с Селенгинского моста. Над восстановлением опоры работала оперативная бригада МБУ "Горсвет". Была задействована специализированная техника - буроям и автоподъемник. Автомобиль с места происшествия скрылся. 

Горожан попросили помочь в поиске виновника аварии. Судя по всему, благодаря сигналу неравнодушного очевидца, скрывшегося водителя удалось отыскать. 

- МБУ "Горсвет" выражает благодарность очевидцу происшествия, в результате которого была сбита опора наружного освещения. Также благодарим коллег из СМИ за помощь в распространении информации о поиске виновника аварии. Уважаемые автомобилисты, просим вас быть внимательными и осторожными на дорогах. Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. О фактах повреждения опор или о проблемах с наружным освещением горожане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по тел.: 43-26-44,  сообщили в МБУ «Горсвет». 

Фото: «Горсвет». 
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