В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода

ДТП произошло вечером 14 января в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 31-летний водитель автобуса «Фиат Дукато», ехавший по федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта, в 10 км от Гусиноозерска сбил идущего по проезжей части пешехода. В результате наезда 69-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, пешеход находился на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.Фото: ГИБДД Бурятии