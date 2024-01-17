Происшествия 17.01.2024 в 10:50
В Бурятии водитель без прав сбил столб
Виновник ДТП оказался в больнице, а жители улицы остались без света
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня около 7 часов утра на улице Петрова в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в электроопору.
Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», для замены поврежденной электроопоры у жителей домов по ул. Петрова, а также переулка Петрова и ул. Медицинская отключат свет. Электроэнергии не будет ориентировочно до 16 часов.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Бичурскую ЦРБ. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», для замены поврежденной электроопоры у жителей домов по ул. Петрова, а также переулка Петрова и ул. Медицинская отключат свет. Электроэнергии не будет ориентировочно до 16 часов.
Фото: ГИБДД Бурятии
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