В Бурятии водитель без прав сбил столб

«В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Бичурскую ЦРБ. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.





ДТП произошло сегодня около 7 часов утра на улице Петрова в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в электроопору.Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», для замены поврежденной электроопоры у жителей домов по ул. Петрова, а также переулка Петрова и ул. Медицинская отключат свет. Электроэнергии не будет ориентировочно до 16 часов.Фото: ГИБДД Бурятии