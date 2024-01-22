На руднике в Бурятии машинист самосвала задавил проходчика

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу машиниста самосвала на приговор Муйского райсуда. Ранее мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении.Как следует из материалов дела, осужденный работал машинистом подземного самосвала на подземном горном участке рудника. В один из дней, не убедившись в отсутствии посторонних лиц в зоне работы машины, он привел самосвал в движение и наехал на проходчика. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался при транспортировке в больницу.«Осужденный свою вину не отрицал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание и применить условное осуждение», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Однако оснований для смягчения приговора апелляционная инстанция не нашла.«Наказание, назначенное с учетом смягчающих обстоятельств, является справедливым и соразмерным содеянному», - констатировали в Верховном суде Бурятии.Фото: pixabay.com