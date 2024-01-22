Происшествия 22.01.2024 в 16:30

На руднике в Бурятии машинист самосвала задавил проходчика

За нарушение требований безопасности мужчина получил год в колонии-поселении
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Текст: Андрей Константинов
На руднике в Бурятии машинист самосвала задавил проходчика
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу машиниста самосвала на приговор Муйского райсуда. Ранее мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении.

Как следует из материалов дела, осужденный работал машинистом подземного самосвала на подземном горном участке рудника. В один из дней, не убедившись в отсутствии посторонних лиц в зоне работы машины, он привел самосвал в движение и наехал на проходчика. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался при транспортировке в больницу.

«Осужденный свою вину не отрицал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание и применить условное осуждение», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Однако оснований для смягчения приговора апелляционная инстанция не нашла.

«Наказание, назначенное с учетом смягчающих обстоятельств, является справедливым и соразмерным содеянному», - констатировали в Верховном суде Бурятии.

Фото: pixabay.com
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