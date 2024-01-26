Происшествия 26.01.2024 в 09:43

В Бурятии автомобиль разорвало в ДТП

Передняя часть машины оказалась в нескольких десятках метров от задней
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автомобиль разорвало в ДТП
В соцсетях появилось видео с места ДТП, случившегося поздним вечером 24 января на одной из улиц в поселке Таксимо. Как сообщали ранее в ГИБДД Бурятии, там 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован.


На опубликованном видео видно, что после столкновения с бетонным блоком автомобиль буквально разорвало на две части. При этом задняя часть машины осталась на дороге, а переднюю отбросило на несколько десятков метров от нее в кювет.


Автор видео сообщает, что кроме парня, которого от удара выбросило на дорогу, в автомобиле также находилась девушка. Судя по всему, она серьезно не пострадала.

Фото: скриншоты видео
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