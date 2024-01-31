Происшествия 31.01.2024 в 11:55
Крупный пожар в райцентре Бурятии тушили несколько часов
Огонь уничтожил крышу котельной и гаражного бокса на площади 1820 кв.м.
Текст: Андрей Константинов
Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило подробности о вчерашнем пожаре, который охватил гаражный бокс в поселке Таксимо.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена кровля гаражного бокса и пристроенной к нему котельной. Со слов очевидцев, огонь перешёл с крыши котельной на крышу бокса. Огнеборцы эвакуировали из помещения 8 единиц техники. Пожар был потушен в течение 4 часов. Работы по ликвидации последствий пожара проводились до 22:20. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.
В результате пожара сгорела крыша котельной и гаражного бокса на площади 1820 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность противопожарной разделки отопительного прибора.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре поступило в 14:37. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 14-го Муйского отряда ГПС РБ, личный состав пожарного поезда РЖД и пожарной команды аэропорта. Также привлекалась техника ООО «Магистраль». Всего в тушении участвовали 15 человек, 4 автоцистерны и 2 единицы техники.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена кровля гаражного бокса и пристроенной к нему котельной. Со слов очевидцев, огонь перешёл с крыши котельной на крышу бокса. Огнеборцы эвакуировали из помещения 8 единиц техники. Пожар был потушен в течение 4 часов. Работы по ликвидации последствий пожара проводились до 22:20. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.
В результате пожара сгорела крыша котельной и гаражного бокса на площади 1820 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность противопожарной разделки отопительного прибора.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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