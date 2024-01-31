Крупный пожар в райцентре Бурятии тушили несколько часов

Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре поступило в 14:37. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 14-го Муйского отряда ГПС РБ, личный состав пожарного поезда РЖД и пожарной команды аэропорта. Также привлекалась техника ООО «Магистраль». Всего в тушении участвовали 15 человек, 4 автоцистерны и 2 единицы техники.



