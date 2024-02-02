Происшествия 02.02.2024 в 17:14
В Бурятии потушили пожар в котельной дацана
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки
Текст: Андрей Константинов
В Селенгинском районе Бурятии огнеборцы потушили пожар в котельной Загустайского дацана. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», огонь уничтожил 81 кв. м. крыши здания.
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Соседние строения, в том числе сам дацан, от огня не пострадали.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Соседние строения, в том числе сам дацан, от огня не пострадали.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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