Происшествия 05.02.2024 в 11:55

В Бурятии произошел пожар в евангельской церкви

Причины возгорания сейчас устанавливаются
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии произошел пожар в евангельской церкви
Сегодня ночью в селе Бичура произошло возгорание в христианской церкви веры евангельской. Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», к моменту приезда огнаборцев на чердаке и в подсобных помещениях здания наблюдалось задымление.

«В результате возгорания повреждена перегородка, образовался сквозной прогар в потолочном перекрытии над печью. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в чате.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, 2 февраля пожар вспыхнул в котельной Загустайского дацана. Огонь уничтожил 81 кв. м. крыши здания. Соседние строения, в том числе сам дацан, от огня не пострадали.

Фото: Бичура-инфо.24/7
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