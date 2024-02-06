Житель Улан-Удэ подарил другу автомобиль стоимостью почти в миллион

Не согласившись с конфискацией и назначенным наказанием, горожанин обжаловал вердикт райсуда. Однако Верховный суд Бурятии оставил его решение без изменений.





Напомним, вчера прокуратура сообщила о конфискации у другого пьющего за рулем жителя Улан-Удэ автомобиля «БМВ» стоимостью 7,5 млн рублей.

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, мужчина привлекался к административной ответственности за пьяную езду, но должных выводов не сделал. В марте 2023 года горожанина вновь поймали пьяным за рулем его автомобиля «Тойота Приус», после чего на него возбудили уже уголовное дело.Советский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил к 280 часам обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля осужденного.«Суд согласился с мнением прокурора и дал оценку исследованным в процессе сведениям Госавтоинспекции о том, что на момент совершения преступления автомобиль был зарегистрирован на осужденного. В октябре 2023 года он подарил свою иномарку другу, оценив её на сумму 100 тыс. рублей при среднерыночной стоимости в 900 тыс. рублей. В связи с этим договор дарения судом расценен как заключенный фиктивно с целью избежать конфискации автомобиля. Автомашина изъята в доход государства», - рассказали в прокуратуре.Фото: «Номер один»