На СВО погиб 34-летний житель Бурятии

13 января 2024 года при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции под Новомихайловкой погиб Цыбулька Андрей Анатольевич, сообщает паблик "Мемориал памяти военным из Бурятии".Андрей Анатольевич родился 10.07.1990 г.р в г. Северобайкальск.В 2006 г. закончил 9 классов Нижнеангарской средней школы № 1. Прошёл курсы подготовки по профессии монтер путей. Работал в ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», ООО «Иликан», ООО «Спецситистрой».22.10.2022 г. был мобилизован для выполнения боевых задач на СВО.Служил в мотострелковом полку стрелком-помощником гранатаметчика.Андрей был надежной опорой и поддержкой своей семьи, примером мужество и героизма. У Андрея остались жена и двое несовершеннолетних детей.Прощание с Цыбулька Андреем Анатольевичем, погибшим при исполнении воинского долга, состоится 9 февраля с 11-00 до 12-30 часов в Центре досуга п. Нижнеангарск по адресу: ул. Победы, дом 43.