Происшествия 07.02.2024 в 11:53

На СВО погиб 34-летний житель Бурятии

Уроженец Северобайкальска служил в мотострелковом полку
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Текст: Ольга Лазарева
На СВО погиб 34-летний житель Бурятии
13 января 2024 года при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции под Новомихайловкой погиб Цыбулька Андрей Анатольевич, сообщает паблик "Мемориал памяти военным из Бурятии". 

Андрей Анатольевич родился 10.07.1990 г.р в г. Северобайкальск.

В 2006 г. закончил 9 классов Нижнеангарской средней школы № 1. Прошёл курсы подготовки по профессии монтер путей. Работал в ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», ООО «Иликан», ООО «Спецситистрой».

22.10.2022 г. был мобилизован для выполнения боевых задач на СВО.

Служил в мотострелковом полку стрелком-помощником гранатаметчика.

Андрей был надежной опорой и поддержкой своей семьи, примером мужество и героизма. У Андрея остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Прощание с Цыбулька Андреем Анатольевичем, погибшим при исполнении воинского долга, состоится 9 февраля с 11-00 до 12-30 часов в Центре досуга п. Нижнеангарск по адресу: ул. Победы, дом 43. 

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с 7 по 13 февраля

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