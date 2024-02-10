В Улан-Удэ пассажирский автобус снес столб и оставил без электричества микрорайон

О происшествии сообщают очевидцы в вайбер группе жителей улан-удэнского микрорайона Аршан. Они сообщают, что на перекрестке улиц Комсомольская-Вакарина муниципальный автобус, следующий по маршруту 95, въехал в электроопору.В результате микрорайон Аршан частично остался без электричества, ведь во время ДТП были оторваны провода.Пострадавших нет. В той же группе сообщают, что авария случилась из-за того, что водителю стало плохо во время движения. В итоге он не справился с управлением, столкнулся с иномаркой и въехал в столб.Фото: вайбер-группа пос. Аршан.