Происшествия 13.02.2024 в 09:20

В Улан-Удэ раскрыли кражу денег из автомобиля

Водитель грузовика не смог припарковаться и вдруг обнаружил, что мешающая проезду машина не заперта

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ раскрыли кражу денег из автомобиля
Днем 6 февраля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 39-летней горожанки о краже из её иномарки крупной суммы и беспроводного зарядного устройства от телефона. Преступление произошло на парковке одного из магазинов, где она на некоторое время оставила машину.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Просмотрев расположенные неподалеку от торговой точки уличные камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили возможного похитителя, а также c помощью камер АПК "Безопасный город" - транспортное средство, на котором тот передвигался. Ориентировка на подозреваемого и его грузовик была передана наружным нарядам полиции.

Неподалеку от п. Выдрино Кабанского района Бурятии злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, которые затем передали его прибывшим оперативникам. Подозреваемым оказался 32-летний житель Иркутска.

Мужчина, специализирующийся на грузоперевозках, признался, что доставлял в Бурятию товар. На одном из объектов, где иркутянин пытался припарковать машину, он обнаружил, что мешавшая ему подъехать иномарка не заперта, чем и воспользовался в результате.

С приборной панели он забрал беспроводное зарядное устройство от телефона и 50 тысяч рублей из бардачка, после чего направился домой в соседний регион. В содеянном он признался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.


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