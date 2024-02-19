В Улан-Удэ таксист спас пассажирку от потери 1,2 млн рублей

Таксист Сергей Потапов взял пассажирку-пенсионерку, приехав на ул. Жердева. Та была очень взволнована и разговаривала с кем-то по телефону, по громкой связи. Став невольным слушателем беседы, он понял, что пенсионерку активно подталкивали к срочному переводу денег. Уже тогда таксист заподозрил, что дело неладно.Опасения стали больше, когда он поинтересовался, кто вызвал такси и каким образом будет оплачена услуга по доставке на место. Пенсионерка, которая очень сильно нервничала, ответила, что такси вызвал следователь и не смогла пояснить, как оплатит поездку. Все это время телефон пенсионерки был включен и "следователь" стал недовольно высказывать пожилой женщине претензию, чтобы та называла его братом.Сергей Потапов шепотом попросил пассажирку показать номер звонившего. Номер начинался на 992 и таксист понял, что звонок идет не из Бурятии. Он знаками попросил пенсионерку положить телефон под сумку и спросил, что происходит. Пенсионерка чуть не плача рассказала, что ей позвонила дочь и сказала, что попала в ДТП. По ее вине, якобы, на дороге сложилась аварийная ситуация - произошло ДТП, после чего девушка на другой машине-участнице аварии, съехала с дороги, наехала на препятствие и получила серьезные травмы. Отец пострадавшей настаивал на компенсации в 1,2 млн рублей, которая, по его уверениям, поможет решить вопрос уголовного преследования.Пенсионерка как раз имела деньги от недавней продажи земельного участка, и она поехала в банк, чтобы перечислить деньги по реквизитам от "следователя".Телефонный мошенник постоянно давил на собеседницу, не давал прекратить разговор. Пенсионерка шепотом рассказала, что голос дочери по телефону ей показался каким-то другим, но дочь объяснила это тем, что разбила губу при аварии. Тогда улан-удэнский таксист разъяснил пенсионерке, что та ведет разговор с мошенниками и убедил оборвать общение.Как только линия освободилась, пенсионерке поступил звонок от мужа, который рассказал, что дочь с внуками пришли в гости и они пьют чай. Таксист отвез женщину назад домой, ее у подъезда встретил муж.Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. А полиция отблагодарила внимательного, неравнодушного улан-удэнского таксиста благодарственным письмом.