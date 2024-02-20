Происшествия 20.02.2024 в 09:36
В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
Пострадал сам водитель и его пассажир, сейчас они находятся в больнице
Текст: Ольга Лазарева
Вчера днем в Муйском районе 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» в 20 км. от с. Ирокинда совершил столкновение со стоящим карьерным самосвалом «CAT». В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 305 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения.
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД по РБ
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 305 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения.
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД по РБ
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