В Бурятии водитель проведет год в исправительном центре за пьянство за рулем

Баунтовским районным судом вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя района за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ.В октябре 2022 г. Олег Дубинин (имя, фамилия измены) уже был осужден Баунтовским районным судом к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. А еще годом ранее, Дубинин привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).Каких-либо выводов для себя, по всей видимости, Дубинин не сделал, поскольку в июле 2023 г., он снова решил прокатиться на своем мотоцикле, будучи в подпитии. Катался по деревне неугомонный любитель спиртного недолго, и вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД.В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, раскаялся, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Действия Дубинина суд квалифицировал по ч.2 ст.264.1 УК РФ – как управление другим механическим транспортным средством, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у близкого родственника подсудимого инвалидности 3 группы. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены.Баунтовский районный суд признал Дубинина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ. По приговору суда ближайший год Олег проведет в исправительном центре, куда ему надлежит следовать самостоятельно за счет государства, в соответствии с предписанием уголовно-исполнительной инспекции. При этом с осужденного будет удерживаться в доход государства 15 % заработной платы.Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, а его мотоцикл конфискован в доход государства.Кроме того, с подсудимого взысканы процессуальные издержки 28625 рублей, связанные с оплатой труда адвоката, в доход федерального бюджета.Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде Бурятии.