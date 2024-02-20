Происшествия 20.02.2024 в 11:41

В Бурятии водитель проведет год в исправительном центре за пьянство за рулем

При этом с осужденного часть зарплаты будут удерживать в доход государства
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии водитель проведет год в исправительном центре за пьянство за рулем
Баунтовским  районным судом вынесен приговор  в отношении  33-летнего  жителя  района  за  совершение  преступления,  предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ.

В  октябре 2022 г. Олег Дубинин (имя, фамилия измены) уже был осужден  Баунтовским районным судом к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. А  еще  годом  ранее, Дубинин привлекался к  административной  ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Каких-либо  выводов для себя,  по всей  видимости,  Дубинин  не  сделал,   поскольку  в июле 2023 г., он снова решил  прокатиться на своем мотоцикле, будучи в подпитии. Катался  по  деревне неугомонный  любитель спиртного недолго,  и  вскоре был  остановлен сотрудниками  ГИБДД.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, раскаялся,  однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Действия Дубинина суд квалифицировал по ч.2 ст.264.1 УК РФ – как управление другим механическим транспортным средством, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел  признание вины, раскаяние в содеянном,  наличие у  близкого родственника подсудимого  инвалидности 3 группы. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены.

Баунтовский районный суд признал  Дубинина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ. По приговору   суда ближайший  год Олег проведет в  исправительном  центре, куда ему  надлежит следовать самостоятельно за счет государства,  в соответствии с предписанием  уголовно-исполнительной инспекции. При  этом   с осужденного будет удерживаться  в  доход государства 15 %  заработной платы.

Осужденный также  лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, а его мотоцикл  конфискован в доход государства.

Кроме того, с  подсудимого взысканы процессуальные издержки 28625  рублей, связанные с оплатой труда адвоката,  в доход федерального бюджета.

Приговор суда не  вступил  в  законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде Бурятии.  


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