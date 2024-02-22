Происшествия 22.02.2024 в 09:09

В Бурятии начали лишать свободы за повторное нетрезвое вождение автомобиля

Житель Еравнинского района проведет год и 15 дней в колонии-поселении
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии начали лишать свободы за повторное нетрезвое вождение автомобиля
Прокуратура Еравнинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что в мае 2022 года и феврале 2023 года гражданин привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, судимости за данные преступления не были погашены. В ноябре 2023 года, возвращаясь из кафе после употребления спиртного, он вновь сел за руль автомобиля «УАЗ-3962», принадлежащего его знакомому, и вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Еравнинский районный суд приговорил виновного к 1 году 15 дням лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года 1 месяц.

Приговор вступил в законную силу.
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