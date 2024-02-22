В Бурятии начали лишать свободы за повторное нетрезвое вождение автомобиля

Прокуратура Еравнинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).В судебном заседании установлено, что в мае 2022 года и феврале 2023 года гражданин привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, судимости за данные преступления не были погашены. В ноябре 2023 года, возвращаясь из кафе после употребления спиртного, он вновь сел за руль автомобиля «УАЗ-3962», принадлежащего его знакомому, и вскоре был задержан сотрудниками полиции.Еравнинский районный суд приговорил виновного к 1 году 15 дням лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года 1 месяц.Приговор вступил в законную силу.