В Бурятии сгорели дом и автомобиль

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического провода освещения.







Ночью 28 февраля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании жилого дома в Кяхте. К месту вызова были направлены пожарные 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и государственной военной пожарной команды.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена кровля двухквартирного жилого дома. Пожар был потушен в течение часа. Пострадавших нет: члены семьи, проживающие в одной из квартир, почувствовав запах дыма, незамедлительно эвакуировались. В результате пожара сгорела кровля дома на площади 110 кв.м. В тушении возгорания участвовали 16 огнеборцев и 4 единицы техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Еще один пожар произошел этой же ночью в Кяхте в пристроенном к жилому дому гараже. Там огонь уничтожил автомобиль Toyota Alphard. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС