Происшествия 03.03.2024 в 17:42
Школьным конфликтом в Северобайкальске заинтересовалась прокуратура
Проверка еще проводится, но учитель уже уволен
Текст: Ольга Лазарева
Северобайкальской межрайонной прокуратурой организована проверка по сообщению о произошедшем между учеником и учителем конфликте.
По предварительным данным, 29.02.2024 на уроке физкультуры одной из школ г. Северобайкальска между учеником 8 класса и учителем физкультуры произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний получил ушиб коленного сустава.
По данному факту Северобайкальской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в деятельности образовательного учреждения, органов системы профилактики.
Проводимая сотрудниками полиции проверка взята на контроль межрайонной прокуратуры.
Тем временем, управление образования Северобайкальска сообщило «Северобайкальск-инфо.24/7» о том, что "по данному факту УО будет проведено служебное расследование, в настоящее время учитель уволен".
По предварительным данным, 29.02.2024 на уроке физкультуры одной из школ г. Северобайкальска между учеником 8 класса и учителем физкультуры произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний получил ушиб коленного сустава.
По данному факту Северобайкальской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в деятельности образовательного учреждения, органов системы профилактики.
Проводимая сотрудниками полиции проверка взята на контроль межрайонной прокуратуры.
Тем временем, управление образования Северобайкальска сообщило «Северобайкальск-инфо.24/7» о том, что "по данному факту УО будет проведено служебное расследование, в настоящее время учитель уволен".
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