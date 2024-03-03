Школьным конфликтом в Северобайкальске заинтересовалась прокуратура

Северобайкальской межрайонной прокуратурой организована проверка по сообщению о произошедшем между учеником и учителем конфликте.По предварительным данным, 29.02.2024 на уроке физкультуры одной из школ г. Северобайкальска между учеником 8 класса и учителем физкультуры произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний получил ушиб коленного сустава.По данному факту Северобайкальской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в деятельности образовательного учреждения, органов системы профилактики.Проводимая сотрудниками полиции проверка взята на контроль межрайонной прокуратуры.Тем временем, управление образования Северобайкальска сообщило «Северобайкальск-инфо.24/7» о том, что "по данному факту УО будет проведено служебное расследование, в настоящее время учитель уволен".