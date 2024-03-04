Происшествия 04.03.2024 в 16:45

В Улан-Удэ ребенок угодил под фуру

Мальчик неожиданно выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора (видео)
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ребенок угодил под фуру
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка.

«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Бабушкина водитель грузового автомобиля «Hongyan» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее», - рассказали в Госавтоинспекции.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает взрослых быть внимательными и следить за детьми на проезжей части.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии многодетного отца приговорили к обязательным работам
04.03.2024 в 16:56
В Улан-Удэ ребенок угодил под фуру
04.03.2024 в 16:45
В Улан-Удэ прибыло 279 тысяч новых учебников
04.03.2024 в 16:39
Бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука вернулся в Бурятию
04.03.2024 в 16:19
Улан-удэнцам продают испорченные продукты
04.03.2024 в 16:14
В Улан-Удэ пьяный водитель вез жену и маленького сына
04.03.2024 в 16:00
В Бурятии работник фермы случайно убил человека
04.03.2024 в 15:35
В Улан-Удэ общественный транспорт заметно обновили
04.03.2024 в 15:21
«Время действовать»
04.03.2024 в 14:53
Виновник пожара с гибелью двух детей в Бурятии умер в больнице
04.03.2024 в 14:31
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Бурятии многодетного отца приговорили к обязательным работам
Также он лишен водительских прав на два с половиной года
04.03.2024 в 16:56
В Улан-Удэ пьяный водитель вез жену и маленького сына
Нарушитель припарковался на пешеходном переходе, чем привлек внимание полиции
04.03.2024 в 16:00
В Бурятии работник фермы случайно убил человека
Мужчина пилил деревья, одно из них упало на подошедшего напарника
04.03.2024 в 15:35
Виновник пожара с гибелью двух детей в Бурятии умер в больнице
За жизнь матери борются врачи
04.03.2024 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru