В Улан-Удэ ребенок угодил под фуру

«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Бабушкина водитель грузового автомобиля «Hongyan» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее», - рассказали в Госавтоинспекции.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.Госавтоинспекция призывает взрослых быть внимательными и следить за детьми на проезжей части.Фото: ГИБДД Бурятии