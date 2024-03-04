Происшествия 04.03.2024 в 16:45
В Улан-Удэ ребенок угодил под фуру
Мальчик неожиданно выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора (видео)
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция призывает взрослых быть внимательными и следить за детьми на проезжей части.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Бабушкина водитель грузового автомобиля «Hongyan» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от нее», - рассказали в Госавтоинспекции.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция призывает взрослых быть внимательными и следить за детьми на проезжей части.
Фото: ГИБДД Бурятии
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