Происшествия 06.03.2024 в 09:23

В Улан-Удэ убегавший от ГИБДД автомобиль вылетел на рельсы

О судьбе водителя пока ничего не известно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убегавший от ГИБДД автомобиль вылетел на рельсы
Эпичную погоню экипажа ГИБДД за темной иномаркой наблюдали сегодня с утра жители Улан-Удэ. Как рассказал «Номер один» очевидец, она началась со стороны Мелькомбината. Автомобиль, за которым гнался патруль ДПС, летел по улице Ключевская, а затем, чуть не доезжая до развязки в 20А квартале, заехал на тротуар, развернулся, и поехал по встречной полосе, распугивая другие машины. Затем иномарка пересекла трамвайные пути, ушла во дворы, и, покрутившись там, снова выехала на Ключевскую и помчалась обратно в сторону Мелькомбината. Все это время от нее не отставал экипаж ГИБДД с ревущей сиреной.

Судя по последующим сообщениям, погоня закончилась в районе Мелькомбината. Там иномарка вылетела на трамвайные рельсы и застряла. Из-за этого движение трамваев пришлось на время остановить.

Удалось ли задержать водителя или он успел сбежать, пока не известно. В Госавтоинспекции обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Фото: МУП «Управление трамвая»
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