Происшествия 06.03.2024 в 10:29

В Бурятии сбили пенсионерку и маму с мальчиком

За минувшие сутки в республике произошло сразу два наезда на пешеходов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сбили пенсионерку и маму с мальчиком
Сразу два ДТП, связанные с наездом на пешеходов, произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первый случился около 11 часов утра на ул. Ленина в селе Кабанск. Там 43-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео», ранее лишенный прав за пьяное вождение, при движении задним ходом на парковке магазина наехал на пенсионерку. В результате 73-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.


Еще один наезд произошел ближе к вечеру в Кяхте. Там на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сергея Лазо 43-летняя водитель автомобиля «Лада Веста» сбила 41-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. В результате мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, его мать не пострадала.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ задержали водителя, устроившего гонки с полицией
06.03.2024 в 11:43
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Мерчендайзинг как эффективный способ реализации продукции ремесленников»
06.03.2024 в 11:22
В Бурятии сельчанин сливал канализационные отходы прямо на землю
06.03.2024 в 11:12
«Зашли крепко, основательно и надолго»
06.03.2024 в 10:46
В Бурятии 90-летний юбилей отметит бабушка 13 внуков, 10 правнуков и праправнука
06.03.2024 в 10:31
В Бурятии сбили пенсионерку и маму с мальчиком
06.03.2024 в 10:29
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
06.03.2024 в 10:14
В Бурятии на Байкале к жителям вышла лисица
06.03.2024 в 10:02
В Улан-Удэ пьяные посетители разгромили вход в гриль-бар
06.03.2024 в 09:58
В Бурятии перед судом предстанут четыре наркосбытчика
06.03.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Улан-Удэ задержали водителя, устроившего гонки с полицией
Парень не имел прав и отказался от освидетельствования
06.03.2024 в 11:43
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Причиной аварии стал плохо закрепленный груз
06.03.2024 в 10:14
В Улан-Удэ пьяные посетители разгромили вход в гриль-бар
Дебоширам не понравилось, что охрана вывела их из заведения (видео)
06.03.2024 в 09:58
В Бурятии перед судом предстанут четыре наркосбытчика
Им грозит до 20 лет лишения свободы
06.03.2024 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru