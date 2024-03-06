В Бурятии сбили пенсионерку и маму с мальчиком

Сразу два ДТП, связанные с наездом на пешеходов, произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первый случился около 11 часов утра на ул. Ленина в селе Кабанск. Там 43-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео», ранее лишенный прав за пьяное вождение, при движении задним ходом на парковке магазина наехал на пенсионерку. В результате 73-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.





Еще один наезд произошел ближе к вечеру в Кяхте. Там на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сергея Лазо 43-летняя водитель автомобиля «Лада Веста» сбила 41-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. В результате мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, его мать не пострадала.Фото: ГИБДД Бурятии