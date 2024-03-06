Происшествия 06.03.2024 в 16:35

В Улан-Удэ водитель легковушки обокрал спящего водителя фуры

Мужчина похитил из грузовика инструменты на 110 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель легковушки обокрал спящего водителя фуры
2 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества из большегрузного автомобиля. Водитель-экспедитор рассказал, что припарковал грузовик на ночь около автозаправочной станции. Однако во время сна его разбудил водитель соседней фуры, который сообщил о разбросанных деталях рядом с автомобилем заявителя.

52-летний мужчина, выйдя из большегруза и осмотревшись, понял, что его обокрали. Из незапертого металлического наружного ящика машины неизвестный похитил инструменты. Водитель разом лишился цепей противоскольжения, гаечных ключей, электрического насоса, монтажки, шланга подкачки колес с пистолетом, понеся ущерб на сумму более 110 тысяч рублей.

«В результате организованных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий в тот же день злоумышленник был установлен. Впоследствии 40-летнего улан-удэнца задержали. Предварительно установлено, что на своей иномарке он остановился на дороге вблизи АЗС и, несколько раз обойдя вокруг большегруза, похитил имущество, с каждым подходом унося к себе в багажник новые инструменты. Затем мужчина скрылся», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества у злоумышленника изъяли.

Фото: «Номер один»
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