Происшествия 07.03.2024 в 17:26
В Улан-Удэ легковушка загорелась после ДТП
Происшествие произошло на дороге в сторону Зверосовхоза (видео)
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня днем на ул. Совхозная в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летняя женщина на «Тойоте Филдер», не имеющая прав, выехала на встречную полосу и врезалась в микрогрузовик «Ниссан». В результате аварии 62-летний водитель грузовика получил травмы, сейчас его осматривают медики.
Фото: скриншот видео
После столкновения «Тойота» загорелась, машина полностью уничтожена огнем.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: скриншот видео
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