В Улан-Удэ легковушка загорелась после ДТП

После столкновения «Тойота» загорелась, машина полностью уничтожена огнем.





На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.









ДТП произошло сегодня днем на ул. Совхозная в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летняя женщина на «Тойоте Филдер», не имеющая прав, выехала на встречную полосу и врезалась в микрогрузовик «Ниссан». В результате аварии 62-летний водитель грузовика получил травмы, сейчас его осматривают медики.Фото: скриншот видео