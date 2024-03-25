В Бурятии за выходные в ДТП пострадали 20 человек. Двое погибли

Пугающую статистику привели в бурятском Территориальном центре медицины катастроф. За минувшие выходные в республике произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 20 человек, двое жителей погибли, семеро госпитализированы в медицинские учреждения Бурятии.



Бригады ТЦМК выезжали на два дорожно-транспортных происшествия. Как сообщал «Номер один», 23 марта на федеральной трассе в Республике Бурятия произошло массовое ДТП. Тогда столкнулись сразу 4 легковых автомобиля, пострадали шесть человек. Одного пострадавшего с различными травмами доставили в больницу в Улан-Удэ.

24 марта в районе столкнулись фура и микроавтобус, пострадали два человека. За пострадавшими прибыла специализированная бригада экстренного реагирования ТЦМК. Жителям оказали помощь на месте, а затем также доставили в столицу Бурятии для дальнейшего лечения.





Фото: Номер один