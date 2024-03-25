Происшествия 25.03.2024 в 15:42

В Бурятии за выходные в ДТП пострадали 20 человек. Двое погибли

Семь жителей проходят лечение в больнице
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за выходные в ДТП пострадали 20 человек. Двое погибли

Пугающую статистику привели в бурятском Территориальном центре медицины катастроф. За минувшие выходные в республике произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 20 человек, двое жителей погибли, семеро госпитализированы в медицинские учреждения Бурятии.

Бригады ТЦМК выезжали на два дорожно-транспортных происшествия. Как сообщал «Номер один», 23 марта на федеральной трассе в Республике Бурятия произошло массовое ДТП. Тогда столкнулись сразу 4 легковых автомобиля, пострадали шесть человек. Одного пострадавшего с различными травмами доставили в больницу в Улан-Удэ.

24 марта в районе столкнулись фура и микроавтобус, пострадали два человека. За пострадавшими прибыла специализированная бригада экстренного реагирования ТЦМК. Жителям оказали помощь на месте, а затем также доставили в столицу Бурятии для дальнейшего лечения.


Фото: Номер один

Теги
ДТП авария погибшие

Все новости

В Улан-Удэ героям спецоперации воздвигнут 16-метровый монумент
25.03.2024 в 16:44
Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике
25.03.2024 в 16:43
В Бурятии открылся первый масличный завод
25.03.2024 в 16:33
В Бурятии поддержат мастеров декоративно-прикладного искусства
25.03.2024 в 16:23
Старшеклассник из Бурятии стал победителем Всероссийской олимпиады школьников
25.03.2024 в 16:19
В Бурятии скоро начнется охота на бурого медведя
25.03.2024 в 16:10
Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым найти первых клиентов на специальной онлайн-витрине
25.03.2024 в 15:58
В Улан-Удэ на острове Богородский провели отжиг сухой травы
25.03.2024 в 15:53
Жителям Бурятии с 1 апреля повысят социальные пенсии
25.03.2024 в 15:42
В Бурятии за выходные в ДТП пострадали 20 человек. Двое погибли
25.03.2024 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Судимый за убийство житель Бурятии ударил ножом приятеля
Потерпевший истек кровью и умер
25.03.2024 в 15:22
В районе Бурятии сгорел микроавтобус
У автомобиля замкнуло электрокотел
25.03.2024 в 14:04
На севере Бурятии предупреждают об угрозе снежных лавин
Жителей просят воздержаться от походов в горы
25.03.2024 в 12:48
В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы
Общая площадь сгоревшей травы составила более 100 гектаров
25.03.2024 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru