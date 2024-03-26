Происшествия 26.03.2024 в 09:31

Жительницу района Бурятии лишили авто за пьяную езду

Вдобавок ей предстоят обязательные работы
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Текст: Евгения Гармаева
Жительницу района Бурятии лишили авто за пьяную езду

Прокуратура Джидинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы села Петропавловка. В судебном заседании установлено, что женщину привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения в июне 2022 года. Однако должных выводов она не сделала - уже в сентябре 2023 года ее вновь поймали пьяной за рулем.

Джидинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Ее также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Отметим, автомобиль «Toyota Ipsum», за рулем которого совершено преступление, конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.


Фото: Номер один

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