В районе Бурятии на стройке воспламенилась бетономешалка

Утром, 26 марта, в пожарную часть сообщили о возгорании на территории стройки в селе Кабанск. На ЧП выехали три огнеборца на спецтехнике. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена промышленная бетономешалка. Возгорание удалось потушить за 30 минут.

«В результате пожара обгорела бетономешалка, пульт управления, рубильник и силовые кабеля на общей площади 24 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического оборудования»,



- сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



При пожаре звонить по телефону «101» или «112».





Фото: РА ГО и ЧС