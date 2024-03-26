В Улан-Удэ мужчина провел ночь с дамой, а затем прыгнул в окно с ее деньгами

33-летняя жительница Октябрьского района отдыхала в сауне вместе с подругой и малознакомым мужчиной. После веселого вечера женщина отправилась вместе с приятелем к себе домой. Утром она ненадолго отлучилась, а когда вернулась, не обнаружила ни денег, ни своего знакомого.

Оперативникам удалось разыскать злоумышленника. Мужчине 35 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Постоянного источника дохода не имеет. Пока хозяйки квартиры не было, он забрал из потайного места 5.5 тысяч рублей и через окно скрылся, так как входную дверь женщина заперла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К слову, причиненный ущерб улан-удэнец возместил.





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