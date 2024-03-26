В Бурятии незнакомцы в соцсетях подталкивают подростков к теракту
Неизвестные склоняют юных жителей Бурятии к терроризму. Как пишут родители школьников в соцсетях, массовая рассылка с призывами к терактам и прочим преступлениям произошла сегодня ночью. В местных группах также опубликовали скриншоты сообщений, на которых неизвестные предлагают деньги за терроризм, а также угрожают.
В полиции Бурятии отмечают, что в основном злоумышленники опираются на соцсети и мессенджеры.
«Последние предлагают детям совершить злодеяния за деньги, угрожают, скидывают личные данные, что здорово давит на детскую психику», - предупреждают в группе «Весь Улан-Удэ».
Сотрудники полиции также разместили памятку, как действовать, если ребенок попал в подобную ситуацию.
«Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций»,
- отметили в МВД России.
Для родителей:
- заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет;
- научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;
- спрашивать или аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;
- обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;
- обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия;
- поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями.
Для подростков:
- сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам;
- сообщить в правоохранительные органы (тел. 102).
Напомним, 22 марта 2024 года в пятницу вечером торговый центр «Крокус Сити» в г. Красногорск (Московская область) подвергся нападению террористов, в результате которого погибло 133 человека, более сотни ранено.
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