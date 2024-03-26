В Бурятии незнакомцы в соцсетях подталкивают подростков к теракту

Неизвестные склоняют юных жителей Бурятии к терроризму. Как пишут родители школьников в соцсетях, массовая рассылка с призывами к терактам и прочим преступлениям произошла сегодня ночью. В местных группах также опубликовали скриншоты сообщений, на которых неизвестные предлагают деньги за терроризм, а также угрожают.

«Последние предлагают детям совершить злодеяния за деньги, угрожают, скидывают личные данные, что здорово давит на детскую психику», - предупреждают в группе «Весь Улан-Удэ».



В полиции Бурятии отмечают, что в основном злоумышленники опираются на соцсети и мессенджеры.

«Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций»,



- отметили в МВД России.



Для родителей:

- заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет;

- научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;

- спрашивать или аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;

- обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;

- обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия;

- поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями.

Для подростков:

- сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам;

- сообщить в правоохранительные органы (тел. 102).

Напомним, 22 марта 2024 года в пятницу вечером торговый центр «Крокус Сити» в г. Красногорск (Московская область) подвергся нападению террористов, в результате которого погибло 133 человека, более сотни ранено.





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